ГИБДД организует бесплатные курсы для водителей-дачников

Бесплатные курсы адаптации к условиям дорожного движения перед дачным сезоном проведут тюменские сотрудники ГИБДД и преподаватели Тюменской автошколы ВОА. Пожилым водителям и дачникам, которые не ездили на машине зимой, предложат вспомнить ПДД и попрактиковаться за рулем.

Первое занятие состоится 17 марта в Управлении ГИБДД Тюменской области (ул. Одесская, 16) в 15:00. По желанию водители смогут пройти тестирование на знание Правил дорожного движения. Вторым этапом станет проведение практических занятий для тех, кто за зиму успел отвыкнуть "от руля".

Тюменским автомобилистам также расскажут, как действовать в сложных ситуациях, разъяснят некоторые аспекты Правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Отметим, в прошлом году подобный курс прошли около 50 тюменских пенсионеров. Записаться в группу для занятий можно по телефонам: 794-555, либо отправить сообщение на email: gibdd72@mail.ru.

