В Тюмени работает бесплатная игротека

17:23 12 марта 2017
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informsvit.com.ua
| Фото: informsvit.com.ua

Молодёжная площадка интеллектуальных игр появилась в тюменском центре "Дзержинец". В рамках проекта каждый месяц будут организованы семейные и молодежные игротеки.

На встречах участникам будут предложены как настольные игры, так и подвижные, логические и весёлые, а также салонные психологические пошаговые игры. По словам организаторов, площадка поможет познакомиться с новыми людьми, получить заряд хорошего настроения на целую неделю. Вход на игротеку, как и участие в ней – бесплатный. Ограничений по возрасту тоже нет.

Поиграть можно по адресу ул. Ватутина, д. 6. Дополнительная информация по телефону: 68-41-22, пишет "Кoмсомольская правда – Тюмень".

Теги: игры , молодежь , семья , досуг
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