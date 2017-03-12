В Бердюжском районе выберут лучшего культорганизатора

Ежегодный районный конкурс профессионального мастерства работников культуры "Затея – 2017" пройдет в Доме культуры с. Бердюжье 17 марта. В этом году творческое состязание приурочили к Году экологии в России, а сам конкурс станет одним из этапов аттестации работников муниципальных учреждений культуры Бердюжского района.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, участниками конкурсных программ станут члены клубов общения ветеранов. Именно для них специалисты культуры подготовят развлекательные, познавательные, игровые и тематические программы. Всего на конкурсе будет представлено 11 программ. Их ведущими станут культорганизаторы из всех сельских поселений Бердюжского района.

