В Бердюжском районе выберут лучшего культорганизатора

16:23 12 марта 2017
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tonyjamesthavoice.com
| Фото: tonyjamesthavoice.com

Ежегодный районный конкурс профессионального мастерства работников культуры "Затея – 2017" пройдет в Доме культуры с. Бердюжье 17 марта. В этом году творческое состязание приурочили к Году экологии в России, а сам конкурс станет одним из этапов аттестации работников муниципальных учреждений культуры Бердюжского района.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, участниками конкурсных программ станут члены клубов общения ветеранов. Именно для них специалисты культуры  подготовят развлекательные, познавательные, игровые и тематические программы. Всего на конкурсе будет представлено 11 программ. Их ведущими станут культорганизаторы из всех сельских поселений Бердюжского района.

Теги: культура , профессии , Бердюжский район , конкурс
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