Тюменцы могут стать авторами гимна российского студенчества

Тюменцы могут принять участие в молодежном проекте "Гимн студенчества России", в рамках которого будет написан гимн и снят клип. Заявки и музыкальные произведения принимаются до 21 апреля.

Работы можно отправить через сайт gimnstud.ru. Реализация проекта предполагает несколько основных этапов: всероссийский конкурс по определению лучшего гимна студенчества (в несколько туров), интерактивные конкурсы, конкурсы массовых сцен, по итогам которых определятся студенты и учебные заведения, которые будут сняты в клипе, а также непосредственно съемка и премьера видеоклипа к гимну, пишет "Вcлух.ру".

Гимн студенчества России будут выбирать при помощи масштабного студенческого голосования, свое решения объявит также профессиональная конкурсная комиссия.