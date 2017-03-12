Тюменцы могут стать авторами гимна российского студенчества

11:44 12 марта 2017
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rgsu.net
| Фото: rgsu.net

Тюменцы могут принять участие в молодежном проекте "Гимн студенчества России", в рамках которого будет написан гимн и снят клип. Заявки и музыкальные произведения принимаются до 21 апреля.

Работы можно отправить через сайт gimnstud.ru. Реализация проекта предполагает несколько основных этапов: всероссийский конкурс по определению лучшего гимна студенчества (в несколько туров), интерактивные конкурсы, конкурсы массовых сцен, по итогам которых определятся студенты и учебные заведения, которые будут сняты в клипе, а также непосредственно съемка и премьера видеоклипа к гимну, пишет "Вcлух.ру".

Гимн студенчества России будут выбирать при помощи масштабного студенческого голосования, свое решения объявит также профессиональная конкурсная комиссия.

Теги: гимн , студенты , конкурс
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