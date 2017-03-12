Тюменцы могут рассказать Сергею Лукьяненко истории о библиотекарях

Молодежь Тюмени может принять участие во всероссийском молодёжном конкурсе остросюжетных литературных и рисованных историй о библиотекарях "Орден Тота". Главным судьей выступит известный писатель-фантаст, автор "Ночного дозора" Сергей Лукьяненко.

Прием конкурсных работ уже стартовал и продлится до 30 апреля. Принимаются рассказы и рисованные истории в жанрах фантастики, приключений, детектива, в центре сюжета которых — библиотекари и библиотеки. Их можно отправлять на электронные адреса: haritonov@rgub.ru (для литературных произведений) и alex@kommissia.ru (для рисованных историй) с указанием темы письма "Орден Тота". Итоги, шорт-лист и победители будут объявлены в мае. По результатам конкурса планируется выпуск сборника.

Отметим, конкурс "Орден Тота" организовала Российская государственная библиотека для молодёжи. По легенде, "Орден Тота" - это особая тайная каста библиотекарей, названная в честь древнеегипетского бога, покровителя библиотек и наук. Те, кто туда входит, выполняют важную миссию: сохранять и охранять ключи для "перезапуска цивилизации", пишет "Вcлух.ру".