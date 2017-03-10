Тюменскую молодежь научат экономно путешествовать по Европе

Эксперты ассоциации генеральных штатов студентов Европы (AEGEE) проведет встречу для тюменских студентов 12 марта в коворкинге "Моя территория", на которой презентуют свои летние проекты и расскажут, как можно с пользой и недорого путешествовать по Европе.

Ассоциация генеральных штатов студентов Европы, также известная как Европейский студенческий форум — одна из крупнейших студенческих организаций Европы. Ассоциация выступает за коммуникацию и интеграцию в академическое пространство, не связана ни с одной политической партией и не обладает национальными подразделениями, работая только на локальном и общеевропейском уровнях.

У тюменцев будет возможность провести от одной до четырех недель в компании из 30 человек со всех стран Европы. Их ждут мастер-классы по иностранному языку и приготовлению местных блюд, сити-туры, тематические вечеринки, игры, кулинарные дегустации и многое другое, пишет газета "KП-Тюмeнь".

Все мероприятия AEGEE проходят с конца июня по начало сентября в тех городах, где расположены отделения ассоциации: в Берлине, в Амстердаме, в Афинах, в Риме, в Барселоне, в Неаполе, в Мадриде, в Хельсинки, в Праге, в Стамбуле, в Тбилиси и Будапеште.

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация в группе коворкинга "Моя территория" во "Вконтакте" или по телефону: 68-96-96. Встреча пройдет в воскресенье, 12 марта, по адресу ул. Ванцетти, 1. Начало в 15:00.