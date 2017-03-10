Тюменцы скептически отнеслись к идее общественных туалетов для собак

Как заставить владельцев собак убирать продукты жизнедеятельности животных во время прогулки? Этот наболевший для многих тюменцев и обостряющийся в весеннее время вопрос обсудили горожане на площадке сообщества "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте".

Как пожаловалась в популярном Интернет-сообществе одна из жительниц областной столицы, каждую весну, когда сходит снег, в Тюмени всплывает залежавшийся с осени мусор, а вместе с ним и собачьи фекалии. По мнению девушки, горожане, которые выгуливают своих собак, но не подбирают за ними, не считают Тюмень своим домом, потому что не заботятся о ее чистоте.

"Не думаете о других, так о своих детях подумайте, они же потом вокруг этого всего и гуляют. Допустим, в Тюмени не так много (хотя они и есть) специализированных мест для выгула четвероногих друзей, но неужели сложно носить с собой мешочек и совок, не надорветесь ведь", - сетует тюменка.

Интересно, что в обсуждении темы пользователи разделились на два лагеря. Половина пользователей также обеспокоена сложившейся ситуацией.

"Полностью согласна, выведут собаку из подъезда, она тут же все дела делает или максимум до первого сугроба добежит, противно даже гулять сейчас! То и дело смотришь, чтоб ребенок не вляпался. И ведь действительно никому из властей нет дела до собачников", - написала Татьяна Баева.

Другие не считают оттаявшие собачьи "подарочки" проблемой, а некоторые и вовсе призывают автора поста лично вооружиться пакетиком и отправиться на уборку улиц.

"Если вы такая ярая защитница экологии, возьмите пакет и совок, и убирайте, нежели другим потакать. Хотите изменений? Начните с себя", - прокомментировал Сергей Сенников.

Кстати, на этой неделе в прессе появились новости о том, что во дворах Тюмени планируют установить туалеты для животных. Эксперты считают, что это поможет решить проблему с отходами жизнедеятельности собак.

Первый общественный туалет для собак должен появиться летом во дворе на улице Свердлова. Однако тюменцы скептически относятся к такому эксперименту, по их мнению, проще установить мусорные баки и крепления для мусорных мешков, куда можно будет скидывать отходы.

"Средства, которые планируют потратить на обустройство непонятных "сральников" (уж простите - не иначе этот бред назову), лучше бы потратили на приобретение спец.совочков для сбора и раздали бы скрягам и пенсионерам, которые не хотят или которым накладно тратиться на этот удобный гаджет!", - считает тюменка Любовь Пелевина.