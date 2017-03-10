Региональная прокуратура выслушает жалобы на нарушения в колониях и изоляторах

Прокуратура Тюменской области проверит исполнение законодательства в сфере материально-бытового обеспечения и привлечения к труду подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Сообщить о фактах нарушения закона в местных исправительных учреждениях и следственных изоляторах можно будет с 10 по 24 марта по телефонам горячей линии: 8(3452) 27-04-90 и 27-04-92 в рабочие дни с 9 до 18 часов.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, всю поступившую информацию проверят, а при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.