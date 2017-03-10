На трассе Тюмень — Омск работают передвижные пункты дорожной безопасности

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области повысить уровень безопасности на федеральной автодороге Тюмень — Омск доверили автоинспекторам и волонтерам, работающим на передвижных пропагандистских пунктах.

В Ишимском районе они рассказывают водителям транзитного транспорта, на каких участках и почему чаще всего случаются ДТП. Всем автомобилистам, побывавшим на передвижном пункте, вручаются таблички с надписью #ТрассыбезДТП. Водители размещают их на лобовых стеклах фур и провозят по федеральным трассам России и Казахстана.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, эфир гражданских радиостанций заполняется призывами к дорожной безопасности и снижению скоростного режима, а волонтеры зачитывают дальнобойщикам заготовленные обращения.