Трудные подростки Тюмени присоединились к проекту "Мы – потомки героев!"

О реализации проекта ученикам тюменской вечерней общеобразовательной сменной школы № 2 рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

"Мы – потомки героев!" - это масштабный образовательно-патриотический проект, в рамках которого в школах и колледжах региона проходят квесты, мастер-классы, уроки мужества и другие мероприятия на тему Великой Отечественной войны. Так тюменские подростки и молодежь узнают о главных событиях, героях и роли родного края в истории Великой Отечественной войны.

"Информация подается в понятном для молодого поколения формате. Большим подспорьем в реализации проекта является одноименная группа в социальной сети "ВКонтакте". Там учителя и ребята делятся впечатлениями о мероприятиях, рассказывают о встречах с ветеранами и своих добрых делах. Там же они могут узнать интересные факты из истории войны, принять участие в опросах, посмотреть фильмы и образовательные видеоролики на военно-патриотическую тему", - отметил Александр Пересторонин.

В беседе приняли участие около 60 учеников вечерней школы, и хотя их часто называют трудными подростками, они также проявляют интерес к отечественной истории и стремятся проявить свои лучшие стороны, принимая участие в патриотических мероприятиях.

"В группе "Мы – потомки героев!" каждый тюменец может рассказать про своего дедушку или бабушку, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать много нового для себя. Это так важно, потому что в 21 веке о ветеранах стали забывать, но их подвиг достоин того, чтобы остаться в памяти и служить примером для молодого поколения", - отметила ученица Русалла Мусаева.