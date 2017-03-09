В ФЦН Тюмени пройдет международная конференция "Электростимуляция спинного мозга при болевом синдроме"

Международная конференция "Электростимуляция спинного мозга при болевом синдроме" пройдет на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 13-14 марта.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация нейрохирургов Тюменской области при участии кафедры нейрохирургии Первого МГМУ имени И.М Сеченова.

Конференция пройдет под руководством главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова, заведующего отделением нейрохирургии Пресвитерианской больницы Далласа (США) Ричарда Л. Вайнера, а также профессора, главного научного сотрудника НИИ нейрохирургии им. Академии Н.Н. Бурденко РАМН Владимира Шабалова.

В первый день конференции Владимир Шабалов выступит перед слушателями с лекцией на тему "Хроническая эпидуральная стимуляция спинного мозга у пациентов с выраженным болевым синдромом". Затем о новых технологиях стимуляции спинного мозга расскажет Ричард Л. Вайнер.

На следующий день американский гость прочтет лекцию о пульсовой радиочастотной стимуляции дорзального ганглия (DRG), а Владимир Шабалов – о стимуляции спинного мозга при лечении рефрактерной стенокардии и ишемии нижних конечностей.

После лекционной части для участников конференции на базе Областного бюро судебно-медицинской экспертизы будет организован мастер-класс "Имплантация нейростимуляторов для радиочастотной стимуляции дорзального ганглия (DRG)".

По окончании образовательного курса все слушатели получат сертификаты.