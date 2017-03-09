Пожарные порадовали горожан улыбками и цветами

Сотрудники управления и службы пожаротушения, пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области поздравили женщин с 8 Марта на главных улицах Тюмени.
Мужчины с утра загрузили тюльпаны в ретроавтомобиль, надели парадную ретроформу и боевую одежду пожарных, включили весёлую музыку через громкоговорители и отправились в путь. Сотрудники МЧС буквально обезоруживали своими улыбками и позитивом женщин, сообщает пресс-служба ведомства.
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