Пожарные порадовали горожан улыбками и цветами

18:35 09 марта 2017
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72.mchs.gov.ru

Сотрудники управления и службы пожаротушения, пресс-службы Главного управления МЧС России по Тюменской области поздравили женщин с 8 Марта на главных улицах Тюмени.

Мужчины с утра загрузили тюльпаны в ретроавтомобиль, надели парадную ретроформу и боевую одежду пожарных, включили весёлую музыку через громкоговорители и отправились в путь. Сотрудники МЧС буквально обезоруживали своими улыбками и позитивом женщин, сообщает пресс-служба ведомства.

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Теги: праздники , МЧС
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