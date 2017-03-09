Лучших женщин-полицейских выбрали в Тюмени

В преддверии Международного женского дня в региональном управлении МВД в седьмой раз прошел конкурс "Мисс полиция". За главный титул соревновались девять сотрудниц разных полицейских подразделений.

Конкурс прошел в два этапа. Сначала дамы в погонах демонстрировали навыки рукопашного боя и стрельбы, а также сдавали зачеты по физической и служебной подготовке. Завершились состязания праздничным концертом, где женщины выступили с творческими номерами и продефилировали в вечерних платьях, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Первое место и титул "Мисс полиция" члены жюри присудили представительнице управления по работе с личным составом регионального полицейского главка Александре Доровиной.

Вице-мисс стала Ольга Белкина, главный специалист группы розыска информационного центра УМВД.

Третье место досталось оперуполномоченной управления по контролю за оборотом наркотиков Анне Сафиной. Она же стала победительницей конкурса зрительских симпатий в Instagram.

Начальник областного полицейского ведомства Юрий Алтынов поздравил женщин с праздником и пожелал им всегда оставаться столь же обаятельными, женственными и прекрасными. Он отметил, что на хрупких дамских плечах лежат заботы о семье, создании домашнего тепла, уюта, и сотрудницы УМВД России по Тюменской области справляются с этой миссией достойно.