Лучших женщин-полицейских выбрали в Тюмени

В преддверии Международного женского дня в региональном управлении МВД в седьмой раз прошел конкурс "Мисс полиция". За главный титул соревновались девять сотрудниц разных полицейских подразделений.
Конкурс прошел в два этапа. Сначала дамы в погонах демонстрировали навыки рукопашного боя и стрельбы, а также сдавали зачеты по физической и служебной подготовке. Завершились состязания праздничным концертом, где женщины выступили с творческими номерами и продефилировали в вечерних платьях, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Первое место и титул "Мисс полиция" члены жюри присудили представительнице управления по работе с личным составом регионального полицейского главка Александре Доровиной.
Вице-мисс стала Ольга Белкина, главный специалист группы розыска информационного центра УМВД.
Третье место досталось оперуполномоченной управления по контролю за оборотом наркотиков Анне Сафиной. Она же стала победительницей конкурса зрительских симпатий в Instagram.
Начальник областного полицейского ведомства Юрий Алтынов поздравил женщин с праздником и пожелал им всегда оставаться столь же обаятельными, женственными и прекрасными. Он отметил, что на хрупких дамских плечах лежат заботы о семье, создании домашнего тепла, уюта, и сотрудницы УМВД России по Тюменской области справляются с этой миссией достойно.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru