Кадетское училище приглашает тюменцев на день открытых дверей

Тюменское президентское кадетское училище 25 марта приглашает желающих поступить мальчиков и их родителей на ознакомительную экскурсию.

Гости увидят, в каких условиях кадеты учатся, занимаются спортом и отдыхают. Помимо презентации училища, предусмотрены работа выставок и концерт, подготовленный силами воспитанников. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте ТПКУ.