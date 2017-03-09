Кадетское училище приглашает тюменцев на день открытых дверей

14:24 09 марта 2017
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tpku.edumil.ru
| Фото: tpku.edumil.ru

Тюменское президентское кадетское училище 25 марта приглашает желающих поступить мальчиков и их родителей на ознакомительную экскурсию.

Гости увидят, в каких условиях кадеты учатся, занимаются спортом и отдыхают. Помимо презентации училища, предусмотрены работа выставок и концерт, подготовленный силами воспитанников. С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте ТПКУ.

Теги: ТПКУ , Минобороны РФ , образование
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