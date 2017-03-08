Сквер Николая Жвавого в центре Тюмени благоустроят

Активисты региональной общественной организации выпускников ТюмГМУ задумали благоустроить сквер Николая Жвавого, расположенный между корпусами вуза и гостиницей "Восток".

Как рассказала председатель правления организации Татьяна Чирятьева, из сквера планируют сделать место для встреч, общения молодежи и ветеранов, студентов и сотрудников университета.

Напомним, имя Николая Жвавого скверу присвоили в 2016 году. С 1977 по 1998 год врач возглавлял Тюменский медуниверситет. Региональная общественная организация выпускников появилась здесь в 2015 году. Главная ее задача - объединить усилия сотрудников ТюмГМУ всех поколений, обмениваться опытом и интересными идеями, пишет ИА "Тюменская линия".