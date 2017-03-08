Юные тюменцы изучают родной край

16:31 08 марта 2017
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rodinatyumen.ru
| Фото: rodinatyumen.ru

Воспитанники тюменских детских садов знакомятся с родным регионом с помощью уникального издания – раскраски "Путешествие по Тюменской области". В альбоме дошколят особенно заинтересовали карты районов и виды областной столицы.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, раскраска состоит из отдельных листов, каждый из которых посвящен одному из районов Тюменской области. Также в сборник вошли Ямал и Югра, главные культурные, исторические достопримечательности, озера, животные, птицы, рыбы, редкие растения. О родном крае ребятам "рассказывают" со страниц раскраски два персонажа: мальчик Тимофей и его младшая сестренка Оля.

Также в образовательных учреждениях регулярно организуют экологические, образовательные и познавательные мероприятия, на которых дети не только с пользой проводят время, но и в игровой форме усваивают новые знания, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Теги: дети , детский сад , краеведение
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