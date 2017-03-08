Тюменцам напоминают порядок записи детей в первый класс

Около 22 тысяч детей в Тюменской области пойдут в этом году в первый класс, половина из них – жители Тюмени. Специалисты напоминают о порядке приема в школу.

Согласно срокам, установленным Министерством образования и науки РФ, в первую очередь с 1 февраля образовательные учреждения принимают детей своей территории. После 30 июня, во вторую волну, идет набор всех желающих при наличии свободных мест. В один класс могут взять 25 учеников.

"Если вы не планируете углубленное изучение каких-то предметов с первого класса, то лучше всего выбрать общеобразовательную школу на своем микроучастке. В этом случае зачисление произойдет сразу, школа будет расположена рядом с домом и, скорее всего, соседские дети из вашего дома будут ходить именно туда. Это будет способствовать быстрой адаптации малыша к новому режиму и условиям", - комментирует пресс-секретарь регионального департамента образования и науки Евгения Сидоренко.

Родители могут заполнить заявление лично или через интернет - на портале госуслуг или на региональном сайте. В заявлении можно указать свои пожелания (например, программу или имя педагога, к которому очень хотите попасть). Как правило, школы стараются учитывать пожелания родителей, если это возможно. При подаче заявления будет выдан документ с указанием номера заявления, перечня полученных документов, сведений о сроках зачисления в первый класс и контактные телефоны, пишет "Мегaтюмень".