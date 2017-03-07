Большинство тюменцев тратят маткапитал на жилье

В Тюменской области в 88% случаев материнский капитал расходуют на улучшение жилищных условий.

С 2009 года на погашение жилищных кредитов в региональное управление Пенсионного фонда было подано 36 тысяч заявлений на сумму более 13,7 миллиардов рублей, с 2010 года больше 20 тысяч семей со вторыми детьми, которым уже исполнилось три года, подали заявления на приобретение, строительство и реконструкцию жилья на общую сумму 6,8 миллиардов рублей.

Направить материнский капитал на обучение детей предпочли порядка 7 тысяч семей с детьми от трех лет. Реже всего с заявлениями на маткапитал обращаются для накопительной пенсии матери — таких заявлений всего 49. С 2016 года материнский капитал можно использовать на нужды ребенка-инвалида. Этим правом в Тюменской области воспользовались 17 семей.

Теперь получить средства материнского капитала тюменцы могут в более сжатые сроки. Согласно недавнему постановлению российского правительства вместо месяца деньги перечисляются в течение десяти дней после рассмотрения поданного заявления. Срок рассмотрения остался прежним и составляет месяц.

Срок действия программы материнского капитала продлен: второй или последующий ребенок должен быть рожден или усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом получение сертификата и распоряжение его средствами по времени не ограничены.

Всего в Тюменской области выдано более 91 тысячи сертификатов, из них более половины семей уже использовали полученные деньги.