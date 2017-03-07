Тюменских пенсионеров обучат самообороне

"Академию самообороны и собственной безопасности для граждан пенсионного возраста" планируют открыть сотрудники Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" и Областного геронтологического центра в конце марта, сообщили в пресс-службе губернатора.
Назрела необходимость проводить такие занятия в комплексе, обращая особое внимание пожилых людей на правила поведения в различных бытовых ситуациях, на практике отрабатывать приемы и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях, уверены специалисты.
Проект включает в себя просветительские и учебные курсы по различным программам и призван стимулировать активность пожилых граждан, полученными знаниями и навыками они могут делиться со своими сверстниками.
Учить пожилых тюменцев будут безопасности в быту (пожарная, электробезопасность), самообороне и дорожной, юридической и финансовой, пищевой и лекарственной безопасности, а также сохранению здоровья и оказанию первой помощи.
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