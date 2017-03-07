Главный приз "Театральной революции" получил Казанский камерный театр

Фото группы "Вконтакте" "Космос / Театральная революция 2017"

В Тюмени завершился Европейский фестиваль молодежных театров "Театральная революция-2017", который проходил на площадках Тюменского драматического театра, входящего в состав ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение".

В программу фестиваля вошли 11 спектаклей, поставленных молодежными театрами России и Европы. Торжественная церемония закрытия и награждение участников фестиваля состоялись в МТЦ "Космос".

Дипломом за синтез разных видов театра организаторы отметили спектакль немецкого театра Cammerspiele "Дон Кихот – отрывки из сказки о рыцаре". Специальный диплом за актерский ансамбль получили участники из Венгрии - театр REV Theatreical and TIE Company, представившие спектакль "Ирина". За лучший актерский дуэт специальным дипломом награждены Ия Мелисса и Каспер Мор, представители театра "Inkognito" из Дании.

Специальным дипломом отмечена актриса тюменского театра Майя Шульц за роль Мисси в спектакле "Убить полюбовно".

Лучшим спектаклем фестиваля признана постановка "Ставка" Казанского камерного театра "SDVIG" по мотивам пьесы испанского драматурга Фернандо Аррабаля "Пикник", он же получил диплом за лучшую режиссуру.

Отметим, что фестиваль прошел при активной поддержке Тюменского концертно-театрального объединения. Тюменский драмтеатр в день открытия фестиваля, 1 марта, в знак солидарности презентовал свой новый спектакль под названием "Грязнуля".

"Мы рады, что тюменский драматический театр принимает участие в развитии молодежного театрального движения. Для нас очень важно, чтобы как можно больше молодежи было не только в зрительном зале, но и на сцене", - отметил директор драмтеатра Сергей Осинцев.

"Театральная революция" проводится с 2007 года. За это время в нем приняли участие более 30 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Уфы, Кемерово, Екатеринбурга, Киева, Минска, Тарту и других городов. В 2013 году Фестиваль вышел на международный уровень. За историю "Театральной революции" спектакли участников посетило более 5 000 зрителей. Спектакли проходят на родном языке театра-участника.

В 2017 году фестиваль расширил формат и принял статус европейского. В рамках фестиваля прошло заседание совета Центрально-Европейского комитета AITA по вопросам реализации проектов, направленных на развитие и повышение творческого уровня молодежного театрального движения, проведения фестивалей и профессиональной учебы режиссёров.