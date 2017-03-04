Образовательный курс по спинальной хирургии произвел неизгладимое впечатление на гостей ФЦН Тюмени

Образовательный курс по спинальной хирургии с мастер-классом по оперативному доступу при вертебральной патологии прошел в Тюмени 2 и 3 марта на базе Федерального центра нейрохирургии и областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Участники из разных уголков России приехали в Тюмень, чтобы перенять знания от высококлассных мастеров нейрохирургии – главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова и приглашенного спикера курса, представителя Центра лечения позвоночника Maria-Hilf-Hospital (Штадтлон, Германия) Томаса Любберса.

Образовательный курс собрал нейрохирургов из Екатеринбурга, Архангельска, Уфы, Стерлитамака, Алапаевска, Москвы, Твери, Кургана, Тюмени и Хабаровска. Двухдневная конференция включала в себя лекции и практические занятия. Особенно впечатлили слушателей кадаверные мастер-классы, за проведением операций они могли наблюдать по видеосвязи из операционной.

"Я впервые стал участником такого образовательного курса, а чтобы описать впечатления от кадаверного мастер-класса, просто не могу найти слов. Взаимодействие с таким светилом зарубежной медицины, автором целой методики и направления в изготовлении инструментов как Томас Любберс – это бесценный опыт. Постараюсь приезжать сюда вновь и вновь, потому что, чтобы добиться высоких результатов, необходимо многому учиться", - поделился врач-нейрохирург из Хабаровска Сергей Башкиров.

Его коллега из Алапаевска Денис Руденко в своей практике чаще всего занимается дегенеративными заболеваниями позвоночника, поэтому на образовательный курс он ехал с четкой установкой – расширить свои хирургические возможности.

"Знания анатомии немецких специалистов находятся на самом высоком уровне, да и уровень компетенции выше, чем в среднем у российских врачей. Таких курсов, которые проводятна базе ФЦН Тюмени, я больше не нашел нигде. Томас Любберс - превосходный спикер, открытый, готовый делиться знаниями. По возвращению домой, я многое смогу применить на практике, теперь у меня появится выбор между открытой и закрытой эндоскопической операцией. Я расширил мой собственный кругозор, и это, соответственно, отразится на качестве лечения пациентов", - подчеркнул он.

Врач-нейрохирург из Архангельска Николай Серебрянников не просто стал слушателем образовательного курса, он планирует отучиться в Федеральном центре нейрохирургии целый месяц для подтверждения сертификата. В отличие от других участников, он уже смог лично поработать в операционных центра и оценить технологическое оснащение учреждения изнутри.

"Я уже приезжал сюда раньше для участия в мастер-классах, мне очень понравилось, и когда наступило время подтверждать сертификат, я принял решение ехать не в Москву или в Санкт-Петербург, а в Тюмень. В Архангельске я не занимался детской нейрохирургией и именно в ФЦН впервые познакомился с этим направлением. Я просто в восторге, в Тюмени – нейрохирургический "рай", здесь все построено для дела, каждая лекция – это не пустое, а действительно полезное мероприятие, на котором я узнаю много интересного", - рассказал врач.

Как признался сам Томас Любберс, он проводил множество подобных курсов по всему миру, но именно визит в ФЦН Тюмени считает одним из самых лучших. Здесь он почувствовал теплый прием и выразил надежду, что когда-нибудь посетит Тюмень вновь.

"Если сравнивать, например, с подобным курсом в Китае, то там было около ста участников, было невозможно индивидуально пообщаться с ними. Здесь за два дня мы охватили интенсивную программу, был организован кадаверный мастер-класс, во время которого можно было своими руками поработать с оборудованием, и самое главное, - это живая хирургия, она является основой курса. Тюмень должна гордиться, что у них есть такой центр нейрохирургии, надеюсь, что это был наш не последний курс", - сказал гость из Германии.

Организатором образовательного мероприятиявыступила Ассоциация нейрохирургов Тюменской области при участии кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М Сеченова. Руководитель курса, профессор Альберт Суфианов отметил традиционно высокий уровень организации конференции, а также профессионализм спикеров и серьезную заинтересованность участников лекций и мастер-классов.

"В Тюмени регулярно проходят конференции с международным участием, посвященные спинальной хирургии. Буквально в мае прошлого года лектором выступил профессор из Индии СатишЧандраГорэ, в декабре конференцию с мастер-классом посетила делегация из Азербайджана. Мы стараемся охватить самые актуальные вопросы и эффективные методики по данному направлению, обучить коллег и самим обрести новый опыт, мы общаемся, делимся, советуемся, а на практических занятиях с помощью самого современного оборудования оттачивает знания и навыки", - отметил Альберт Суфианов.

Всем участникам образовательного курса были вручены сертификаты.