Сотрудники ГИБДД провели занятия в школах Тюменской области

Сотрудники ГИБДД и по делам несовершеннолетних в рамках акции "Школьник" провели в школах 365 дополнительных занятий по правилам дорожной безопасности, рассказали в пресс-службе губернатора.
Участие в акции приняли более 20 тысяч учащихся образовательных учреждений региона. Вместе с автоинспекторами дежурить на пешеходных переходах у школ вышли "родительские патрули".
С ребятами, нарушающими правила дорожной безопасности, взрослые проводят разъяснительные беседы о необходимости быть внимательными на дорогах, а также проверяют наличие у школьников световозвращающих приспособлений.
В Тюменской области за последние три года наблюдается устойчивая тенденция снижения дорожных аварий с участием детей-пешеходов. Юные участники движения стали более внимательными и осторожными на дорогах.
Число ДТП, связанных с наездами на детей на пешеходных переходах также снижается, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. В 2016 году 42 ребенка получили травмы на пешеходных переходах, в этом году уже 5 детей сбиты на пешеходных переходах области.
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