Жителям Тюменской области в 2016 году выдали 260 тысяч больничных листов

16:24 04 марта 2017
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v2017god.ru
| Фото: v2017god.ru

Более 260 листков нетрудоспособности получили жители Тюменской области в 2016 году, свыше 170 тысяч из них проверили специалисты регионального отделения Фонда соцстраха, пишет ИА "Тюменская линия".

Правом освобождать человека от работы в случае болезни имеют 114 медицинских организаций Тюменской области, из них 39 государственных и 75 частных клиник.

Наиболее частыми видами нарушений стали единоличная выдача и продление врачами листков нетрудоспособности на срок, превышающий установленный законодательством, а также отсутствие документального подтверждения страхового случая.

Сумма финансовых претензий, предъявленных медорганизациям области по итогам проверок, составила 1,4 млн рублей. В бюджет Фонда в досудебном порядке возмещено около 82% этой суммы.

Теги: проверка , больничный , медицина , страхование
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