Тюменские школьники познакомятся с миром профессий

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района по субботам проводит профориентационные тесты для семей с подростками. Сегодня четыре семьи посетят четырехэтажный центр с модулями о профессиональной деятельности.

Сначала подростки пройдут тестирование на определение способностей и предрасположенности к той или иной профессии, затем отправятся осваивать сферы медицины, ЖКХ или нефтегазовую отрасль. Школьники могут овладеть 20 профессиями.

Специалисты отдела информационного обеспечения ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района рассказывают, что наибольший спрос на прохождение модулей наблюдается весной и осенью. Тогда родители задумываются о выборе будущей профессии для ребенка. Но целевая аудитория центра — не только подростки, но и ученики начальной школы, которым просто интересно посмотреть на профессии изнутри.

Стоимость одного посещения для семьи — 650 рублей. За четыре часа пребывания тюменцы могут посетить до шести модулей, пишет "Вслyх.рy".