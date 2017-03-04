Лидеров молодежных сообществ Тюмени научат создавать эффективную команду

Курс интерактивных лекций, семинаров и мастер-классов для руководителей тюменских молодежных сообществ пройдет в Тюмени. Региональные эксперты поделятся своим опытом в неформальной обстановке, пишет "KП-Тюмeнь".

Спикеры расскажут, как сделать свою команду не только сплоченной, но и эффективной. Слушатели узнают все о поиске необходимых сообществу ресурсов, генерации идей, инструментах эффективного медиапродвижения, устройстве некоммерческих организаций и многое другое.

Подробная информация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-98.