Лидеров молодежных сообществ Тюмени научат создавать эффективную команду

09:53 04 марта 2017
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tedgreenhough.com
| Фото: tedgreenhough.com

Курс интерактивных лекций, семинаров и мастер-классов для руководителей тюменских молодежных сообществ пройдет в Тюмени. Региональные эксперты поделятся своим опытом в неформальной обстановке, пишет "KП-Тюмeнь".

Спикеры расскажут, как сделать свою команду не только сплоченной, но и эффективной. Слушатели узнают все о поиске необходимых сообществу ресурсов, генерации идей, инструментах эффективного медиапродвижения, устройстве некоммерческих организаций и многое другое.

Подробная информация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-98.

Теги: молодежь , мастер-классы , образование , Моя территория
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