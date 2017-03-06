Взрослые тюменцы проверили свои школьные знания

Более тысячи жителей Тюменской области приняли участие во всероссийской физико-математической контрольной "Выходи решать". Наибольшую активность проявили молодые люди от 14 до 19 лет, среди взрослых больше проверить свои знания рвались мужчины.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Сидоренко, всего в контрольной приняли участие более 36 тысяч россиян. Помимо Тюменской области, активность наблюдалась в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Новосибирской, Ленинградской областях, Республиках Башкортостан и Дагестан.

Тюменцы могли написать контрольную работу на площадке Института математики и компьютерных наук ТюмГУ или заочно – через Интернет. Участники решали по пять задач по трем предметам: физике, математике и информатике.

Председатель оргкомитета контрольной "Выходи решать!" Николай Кудрявцев отметил, что проект поддержали около 30 вузов страны, пишет "АиФ в Зaпадной Сибири".