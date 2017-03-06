В Тюменской области организуют систему финансовой поддержки СО НКО

В Тюменской области социально ориентированные некоммерческие организации будут получать господдержку из регионального бюджета. В настоящее время проводится работа по обучению сотрудников и пересмотру уставов для правильной работы системы.

Как рассказала начальник отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными организациями областного департамента социального развития Юлия Мясникова, к 2020 году 10% бюджетных средств должны быть переданы негосударственным организациям. В Тюменской области процесс запущен, однако есть некоторые сложности.

"Утверждено 20 направлений, в рамках которых должны быть переданы средства СО НКО, в том числе оказание услуг в сфере дополнительного образования детям, услуг в сфере спорта, причем на постоянной основе. Однако пока нет таких организаций, которые могли бы уже сейчас оказывать такие услуги. Например, в сфере дополнительного образования к ним будут предъявляться такие же требования, как и к муниципальным учреждениям: т. е. у СО НКО должна быть лицензия на образовательную деятельность, соответствующие кадры, помещение", - подчеркнула специалист.

Департамент социального развития ведет работу с организациями по предоставлению необходимой нормативно-правовой базы для реализации данной программы. В 2017 году планируется отдать 3% средств на обеспечение социальных услуг СО НКО, к 2020 году выйти на 10%, пишет "Вcлух.ру".