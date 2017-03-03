В "Медгороде" пройдет День мужского здоровья

День здоровья 4 марта проводит поликлиника "Медицинского города" (Барнаульская, 32). Обследование с целью выявления онкологической патологии можно пройти с 9 до 14 часов.

Возможности современной медицины стремительно растут, развиваются методы лечения и диагностики, в том числе онкологических заболеваний. Однако зачастую рак долгое время протекает бессимптомно, поэтому из-за позднего обращения у некоторых пациентов болезнь обнаруживается уже в запущенной (неизлечимой) стадии.

Данная ситуация особенно актуальна для мужчин трудоспособного возраста, которые не проходят профилактические осмотры по нескольку лет, не придают особого значения имеющимся у них симптомам заболевания и ощущениям физического неблагополучия и оттягивают посещение врача, ссылаясь на занятость.

В то же время эксперты напоминают, что ранняя диагностика рака является залогом успешного лечения. Пациенты, кому диагноз онкологического заболевания установлен на ранней стадии, излечиваются полностью и живут долгие годы.

Именно поэтому "Медицинский город" регулярно проводит профилактические мероприятия по субботам – в нерабочие дни. Так, 4 марта в рамках "Дня мужского здоровья" будет организован прием мужского населения врачами-онкологами. Таким образом, пройти диагностику могут работающие тюменцы, которые не имеют возможности сделать это в будни.

Обследование рекомендуется пройти всем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет. Узнать больше о ранней диагностике и "сигналах тревоги" онкологических заболеваний можно с помощью специального сервиса на сайте "Медицинского города".

Консультации в рамках Дня здоровья проводятся бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Для удобства пациентов предусмотрена предварительная запись.

Обращаться по адресу: ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город", г. Тюмень, ул. Барнаульская, д. 32, поликлиника с 9:00 до 14:00. Справка и предварительная запись к врачу по телефонам: (3452) 270-685, 270-671, 270-607.