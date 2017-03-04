В "Проектной лаборатории" тюменцев научат воплощать свои идеи

В Тюменской области вновь стартует конкурс проектов для молодых и инициативных сообществ "Моя идея", первым этапом которого является "Проектная лаборатория", где участников научат продвигать собственные проекты.

Как пишет портал "Мeгатюмeнь", с 20 по 25 марта программа пройдет в Ишиме, с 27 по 31 марта – в Тобольске, с 3 по 7 апреля – в Ялуторовске, с 10 по 14 апреля – в Заводоуковске, и 29-30 апреля – в Тюмени. Также "Проектная лаборатория" состоится в 22 муниципальных округах юга Тюменской области.

Для участия в "Проектной лаборатории" не обязательно подавать заявку на конкурс проектов "Моя идея". Зарегистрироваться можно до 15 апреля на сайте TMN-ID. Более подробное расписание образовательной программы и дополнительная информация – в группе проекта во "Вконтакте".

Напомним, что "Моя идея" – это грантовый конкурс социальных проектов Тюменской области. В прошлом году на участие в конкурсе было заявлено более 160 проектов, 32 из которых получили финансирование и медийное сопровождение от регионального проекта "Моя территория".