Тюменцы планируют достроить "Космос"

Официальное открытие Молодежного театрального центра "Космос" состоялось в Тюмени 2 марта. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, представители СМИ, творческих и молодежных объединений Тюмени и участники Европейского фестиваля "Театральная революция", который проходит в эти дни в Тюмени, осмотрели рабочие пространства МТЦ, а также узнали о творческих планах и идеях по развитию центра.

Как сообщил директор МТЦ "Космос" Юрий Захаров, предпосылками к созданию многопрофильной площадки стало то, что в Тюмени, в отличие от других регионов, очень развито молодежное театральное движение:

"В регионе 20-25 коллективов, которые на постоянной основе работают на разных площадках. "Космос" должен все это объединить в единую команду".

Центр будет работать по трем основным направлениям. Основной вектор - резиденты - театры, которые на площадках МТЦ будут репетировать и показывать спектакли. Второе - образовательная часть: мастер-классы, лектории, арт-сессии для профессиональных сообществ и зрителей, школа юного актера. Третье - проектная работа, которая позволит усилить театры новыми постановками. Ну и, конечно, поведение тематических фестивалей.

Куратор МТЦ "Космос" Ирина Широкова сообщила, что построенное в 1995 году здание долгое время пустовало, в 2016 году его передали молодежным театрам, в ноябре начался ремонт и переоборудование помещений. Работы продолжатся и после открытия.

О реконструкции нового культурного центра Тюмени рассказал архитектор и директор архитектурного бюро "А61" Дмитрий Морозов. К основному зданию планируется сделать дострой, который впоследствии по функционалу заменит прежнее. Такой подход позволит не останавливать работу объекта.

Владимир Якушев отметил, что специалистам удалось привести в порядок здание в короткие сроки. Что касается материальной поддержки, то правительство будет и дальше оказывать посильную помощь проекту. Остальное: сохранение духа творческой среды, развитие театрального движения - зависит от самой молодежи. "Я считаю, что объекты подобного плана зависят не от внешней архитектуры и не от уровня убранства, а от того, какой дух здесь живет", - подчеркнул губернатор.

По окончании официального мероприятия на сцену многопрофильного театрального центра вышел "Дон Кихот": участники фестиваля "Театральная революция" - молодые актеры из Лейпцига сыграли пьесу с масками и образами по мотивам произведений Сервантеса и Булгакова.