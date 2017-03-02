Новым заместителем прокурора Тюменской области назначен Руфат Биктимеров

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 2 марта 2017 года №179-к старший советник юстиции Руфат Биктимеров освобожден от должности прокурора города Тюмени и назначен заместителем прокурора Тюменской области.

В органах прокуратуры Биктимеров работает с 2001 года. За достигнутые положительные результаты в работе и добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся прокурором области. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации в декабре 2012 года ему был досрочно присвоен классный чин старший советник юстиции, в это же время он был назначен прокурором вновь образованной прокуратуры города Тюмени.

Обязанности прокурора Тюмени исполняет заместитель прокурора Тюмени Владимир Бондарчук, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.