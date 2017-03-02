Социальный ролик уральского "МегаФона" получил награду общероссийской премии портала Sostav.ru

Фото пресс-службы Уральского филиала ПАО «МегаФон»

Социальный ролик "Путь домой", созданный креативным агентством "Восход" для уральского филиала "МегаФон" и благотворительного фонда "Мы вместе", стал единственным региональным проектом, получившим награду первой Экспертной рекламной премии "Большая рыба".

Организатор премии - ведущий федеральный портал о рекламе, маркетинге и PR - Sostav в течение двенадцати лет подводит "Итоги года" среди лучших рекламных кампаний по всей стране. В 2017 году инициаторы проекта дали название премии и впервые организовали личное награждение призёров. Большая рыба символизирует участников конкурса – настоящих "акул" сферы коммуникаций.

Сюжет регионального ролика-призера строится вокруг возвращения домой шестилетнего мальчика. В этом ему помогает маленький поросёнок. Но в конце оказывается, что всё путешествие – это яркий сон ребёнка, который лежит в больнице. Видео напоминает нам о том, что некоторые дети, к сожалению, мечтают о деньгах, которые окажутся в их копилке, чтобы побороть тяжелое заболевания и жить дальше.

"В номинации социальная реклама ролик "Путь домой" занял заслуженное второе место, набрав 126 баллов от 32 профессионалов индустрии. Нас, как организаторов, радует, что в этом году в числе победителей оказалась и единственная региональная работа. Мы надеемся, что с каждым годом таких работ из разных уголков России будет все больше", - прокомментировала главный редактор портала Sostav Надежда Бережная.

"Благодаря новой социальной коммуникации, которую инициировала и профинансировала наша компания в пользу сборов фонда "Мы вместе" в 2016 году количество благотворительных взносов для лечения и реабилитации тяжелобольных детей увеличилось на 9 миллионов по сравнению с 2015 годом. "Большая рыба" стала показателем, что ролик оценили и частные благотворители, и профессионалы рекламной индустрии. Для нас данная награда стала четвёртой и наиболее значимой – это знак того, что замысел, идея и воплощение были верны и попали точно в цель", - прокомментировала директор по связям с общественностью компании "МегаФон" на Урале Людмила Столярова.

На первом этапе редакция портала Sostav в течение года определяет лучшие рекламные проекты в семи номинациях. Далее запускается народное голосование среди читателей портала, они выбирают десять лучших проектов в каждой номинации. В 2016 году во втором этапе голосования приняли участие более 10 тысяч человек. На финальном этапе сто ведущих специалистов рекламной индустрии России выбирают проекты-победители в каждой номинации. В жюри входят представители крупнейших компании и холдингов, креативных и рекламных агентств.

О деятельности благотворительного фонда "Мы вместе".

За восеь лет работы фонда "Мы вместе" спасено более 2 000 онкобольных малышей из Свердловской области, многие детские клиники, дома ребенка и интернаты получили жизненно важную помощь. Совместно с партнерами ежегодно проводятся различные благотворительные мероприятия, полюбившиеся многим горожанам. В этом году в поддержку фонда "Мы вместе" был создан социальный видеоролик "Путь домой".