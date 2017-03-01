Тюменский ОНФ готовит предложения по профилактике подростковых суицидов в регионе

Предложения по разработке системы профилактики подросткового суицида в Тюменской области разрабатывают эксперты и активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта. В том числе готовится серия мероприятий: круглые столы, встречи с участием психологов, учителей, общественников и других экспертов и заинтересованных сторон. Это позволит скорректировать программу и сделать ее максимально эффективной.

Ранее тюменская общественность уже обсуждала одну из инициативу начальника МВД Тюмени Петра Вагина об ограничении выхода в Интернет через сотовые телефоны для школьников младших классов. Тема вызвала горячую дискуссию как среди экспертов, так и в социальных сетях, мнение тюменцев было неоднозначным. Поступили и встречные конструктивные предложения.

Как рассказал инициатор широкого обсуждения данного вопроса в социальных сетях, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, возможность ограничения мобильного интернета для детей обсуждалась, в том числе, в контексте борьбы с "группами смерти". Также в сети существует множество ресурсов, которые занимаются продажей наркотиков, имеют в открытом доступе провокационный контент, распространяют суицидально настроенные материалы, что может нанести существенный вред ребенку.

В частности, возникло предложение на базе школ проводить для родителей обучение по установке фильтров от вредоносных сайтов и групп, а также создать общую базу аккаунтов, публичных страниц, групп, которые несут опасность, чтобы родители могли оперативно заметить потенциальную угрозу, на что уже есть родительский запрос.

"Это очень серьезная тема, поэтому к решению задач и проблем необходимо подходить системно и со всей ответственностью. Мы генерируем идеи и предложения, рассматриваем их реальность и эффективность со всех сторон, а также готовы к взаимодействию, готовы обсуждать и выслушивать предложения, замечания", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Отметим, президент России Владимир Путин утвердил Перечень поручений по итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. В частности, глава государства поручил правительству РФ и региональным властям к концу июня принять решения, направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также высшие должностные лица российских регионов.