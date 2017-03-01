Сельской семье, ожидающей седьмого ребенка, дадут дом

Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Семью Ивановых из Сорокинского района выбрали для участия в проекте "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Евгений и Олеся воспитывают пятерых детей и приемную племянницу и ожидают прибавления. Глава семьи трудится в ОАО “Агротехнический центр”, его супруга в декрете — младшему сыну еще не исполнилось трех лет. Вместе они ведут небольшое приусадебное хозяйство. Уклад жизни большого семейства привычен для супругов: у родителей Евгения было трое детей, а у Олеси — одиннадцать братьев и сестер.

“У нас не было цели создать многодетную семью, но мы рады каждому малышу", — рассказывает Олеся.

По словам начальника отдела социальной защиты населения Сорокинского района Павла Ануфриева, отбор для участия в проекте был серьезным.

“В районе проживает 214 многодетных семей, мы выбрали тех, кто подходит под критерии возраста и количества детей — от пяти и больше. Ко многим выезжали, чтобы посмотреть жилищные условия. Ивановы действительно нуждаются в их улучшении, на всех членов семьи приходится всего 63 квадратных метра”, — подчеркнул он.

Проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года по инициативе Владимира Якушева. За это время индивидуальное жилье было построено в в пяти районах области, в этом году планируется построить пять домов: в Ярковском, Нижнетавдинском, Сорокинском и Голышмановском районах, а также в Заводоуковском городском округе. Дома для молодых многодетных семей строятся без привлечения бюджетных финансов, только за счет личных средств единороссов.