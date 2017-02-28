Более 200 тысяч тюменцев за эпидсезон обратились к медикам по поводу ОРВИ

Всего за четвертую неделю февраля в Тюмени зарегистрировано 8 419 случаев ОРВИ и гриппа, 11 из них – лабораторно подтвержденный грипп, 76% от общего числа заболевших – дети. По сравнению с предыдущей неделей, показатели заболеваемости снизились на 23%. В эпидемический процесс за неделю вовлечено 1,12% населения города.

С начала эпидемиологического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом в медицинские организации города Тюмени обратилось более 210 тысяч человек, что составляет около 28 % от численности населения города.

В связи со стабилизацией ситуации по заболеваемости ОРВИ в Тюменской области для взрослого населения в поликлиниках Тюмени частично сняты ограничения на проведение массовых плановых обследований (скрининги, мониторинги), в том числе в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Однако во всех учреждениях здравоохранения по-прежнему действуютт масочный режим, фильтры с отдельным входом для приема заболевших вирусными инфекциями, ведется раздельный прием соматических и инфекционных больных, сообщает департамент здравоохранения администрации города Тюмени.