Тюменские волонтеры отправятся на Всемирный фестиваль молодежи и студентов

Продолжается прием заявок от участников и волонтеров на XIX Всемирный форум молодежи и студентов, который пройдет в Москве и Сочи с 14 по 22 октября. От Тюменской области формируется делегация.

Как рассказала заведующая отделением социально-педагогической работы и волонтерства Дворца творчества и спорта "Пионер" Елизавета Бинеева, участие в фестивале подтвердили 40 волонтеров. Регистрация завершится 31 марта, а в апреле и мае волонтеров начнут распределять по направлениям. Заявки на участие в фестивале принимают до конца апреля.

"Чтобы зарегистрироваться в качестве волонтера, необязательно иметь опыт большой работы. Плюсом будет участие в создании вузовских мероприятий, а также яркие лидерские качества. В волонтеры принимаются желающие от 18 и хоть до 70 лет", - отмечает Елизавета Бинеева.

Также для волонтера важно знать один из иностранных языков — английский, арабский, китайский, немецкий, испанский — на уровне разговорного.



Работать волонтеры будут по 13 направлениям деятельности от транспортной логистики до обеспечения работы СМИ, организации питания и лингвистических услуг. Предварительно все они пройдут обучение, в том числе в рамках федеральных молодежных форумах, таких как "Утро", пишет "Вcлух.ру".