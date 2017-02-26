Эксперты: в тюменских школах должны быть педагоги разного возраста

Молодые преподаватели легче находят контакт с детьми и подростками, а учителя в "возрасте" обладают большим опытом и багажом знаний, которыми могут поделиться со своими учениками. Поэтому, по мнению экспертов, в современных школах должны быть представлены разные возрастные категории педагогов.

Как отметила директор школы №70 Лидия Русакова, возраст не всегда является показателем эффективной работы учителя: молодые люди не всегда могут наладить общение со школьниками, а некоторые опытные педагоги прекрасно контактируют с детьми. "Важно, чтобы с учителем было интересно", - считает директор.

Проектор Тюменского областного государственного института развития образования Марина Кускова рассказывает, что учитель, прежде всего, должен быть увлеченным человек, личностью, за которым хочется идти. А педагогическим навыкам можно научиться, перенимая опыт у людей старшего поколения, пишет "Вcлух.ру".

"Школа - это модель общества, где наращивают компетенции полноценного социального опыта. В школе должны быть представлены разные возрастные категории педагогов", - утверждает директор института психологии и педагогики ТюмГУ Людмила Волосникова.