В тюменском детсаду создали условия для детей-аутистов

Спецгруппа для детей-аутистов заработала в конце прошлого года в тюменском детском саду №51 в рамках проекта "Дети дождя", реализуемого по инициативе АНО "Большие надежды" при поддержке правительства Тюменской области и администрации города.

Как пишет газета "АиФ в Западной Сибири", помещение группы зонировано под образовательные потребности детей, каждая зона оснащена специальным оборудованием, необходимым для развития ребенка, создания сенсорного и эмоционального комфорта.

Для работы с дошколятами набрали команду квалифицированных педагогических работников (воспитателей, логопедов, дефектологов, психологов), разработали адаптированную образовательную программу, предусмотрели гибкий режим посещения садика (кратковременное или на полный день) постепенное включение детей в образовательный процесс.

Ежедневно с малышами проводят индивидуальные и групповые занятия, отрабатывают навыки повседневной деятельности в режимных моментах, формируют базовые понятия в рамках непосредственно-образовательной деятельности, а также самостоятельной деятельности детей, в том числе в играх с другими детьми.