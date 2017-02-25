В Ишимском районе возрождают храм, построенный сказочником Петром Ершовым

Работы по возрождению двух храмов ведутся в Ишимском районе Тюменской области. Первый из них – храм святого Петра Столпника – расположен на месте, где когда-то стоял родительский дом поэта-сказочника Петра Ершова.

В середине девятнадцатого столетия Петр Ершов выстроил здесь храм, который в советские разрушили и поставили здесь памятник погибшим воинам-землякам.

Нынешнее строительство храма осуществляет Ишимская Епархия на средства москвича Сергея Козубенко, мецената с сибирскими корнями. Расписывать храм предполагается в каноническом стиле иконописания.

Другой возрождаемый в Ишиме храм – Троицкий – еще ждет своих попечителей.

Церковь во имя Живоначальной Троицы истоками уходит в 1826 год. В 1929 году храм "из очага культа" превратили в "очаг культуры". В настоящее время Ишимская Епархии проводит работу по подготовке проектно – сметной документации для восстановления почитаемой горожанами церкви, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".