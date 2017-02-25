В Тюмени откроется выставка, посвященная овчинно-меховой фабрике

Узнать об истории зарождения кожевенного производства в Тюмени горожане смогут на выставке "Тюмень мастеровая. Овчинно-меховой фабрике посвящается…", которая откроется в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина 5 марта, пишет "Вслyх.рy".

На открытии экспозиции будут присутствовать ветераны кожевенного производства, работники фабрики.

"На выставке будут представлены старые фотографии, 40-50-х годов. Фотографии посвящены тому, что производилось на этой фабрике, тем, кто на ней работал. Будут представлены и изделия, которые на фабрике производились. Кроме того, на открытие выставки придут ветераны, которые работали на фабрике в 50-е, 60-е, 70-е годы", - пояснил председатель "Вдохновения" Тимур Нигматуллин.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, экспонаты, представленные на выставке, расскажут историю от самого зарождения кожевенного производства в Тюмени до становления и развития Тюменской овчинно-меховой фабрики. Работа выставки продолжится до конца 2017 года.