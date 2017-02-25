Тюменские врачи объединят усилия в борьбе с диабетом

В Тюмени врачи разного профиля планируют объединиться в борьбе с осложнениями диабета. План работы они обсудили на заседании круглого стола "Синдром диабетической стопы: на стыке специальностей", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Особенное внимание 28 участников заседания - эндокринологи, хирурги, неврологи, терапевты - уделили совершенствованию помощи пациентам с патологией нижних конечностей при сахарном диабете. В последние годы этим вопросом активно занимаются врачи-эндокринологи и врачи-хирурги, поскольку такое осложнение часто приводит к инвалидизации пациентов с СД, а значит, становится важной социально-экономической проблемой.

По словам врача-эндокринолога кабинета "Диабетическая стопа" Консультативно- диагностического центра "Эндос" Елены Хоботовой, в последнее время наметилась тенденция к снижению количества ампутаций у подобных пациентов в Тюмени. Так, доля больных с ампутациями на уровне голени и выше с 2014 года снизилась в 2,2 раза.

По мнению специалистов помогают специфические услуги, которые сегодня доступны пациентам. К примеру, в том же КДЦ "Эндос" действует кабинет "Диабетическая стопа", где проводятся исследования периферической чувствительности, периферического кровотока на ультразвуковом допплеровском анализаторе, можно получить и другие эффективные процедуры.