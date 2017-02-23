Тюменцы могут продлить библиотечные книги онлайн

Централизованная городская библиотечная система ввела для удобства тюменцев новую услугу – возможность продлить срок пользования книгами через Интернет.

Заполнив специальную форму, можно продлить срок пользования литературой, полученной на абонементах 23 городских библиотек. Для этого нужно всего лишь указать свои данные, номер читательского билета, указать срок возврата книги и выбрать нужную библиотеку.

Продлить срок пользования книгой можно на 15 дней, но проделать подобную процедуру в каждом отдельном случае можно не более 2-х раз. Нужно иметь ввиду, что в понедельник, а также в последний четверг каждого месяца услуга не работает.

В библиотечной системе сообщают, что для продления срока пользования литературой в 2017 году необходимо пройти перерегистрацию в библиотеках, пишет "Вслyх.рy".