Талантливых школьников из Ишима пригласили учиться в питерский вуз

Двое ишимских школьников – девятиклассники Артем Старокоров и Анастасия Менг – успешно выступили на Балтийском научно-инженерном конкурсе, получили призы и награды, а также приглашение учиться в вузе Санкт-Петербурга, пишет портал "Мeгатюмень".

Анастасия Менг представила тему "Термохимический автономный источник тепла "Теплоген". Артем Старокоров выступил со сложным для обывателя, но нужным для нефтегазовых предприятий докладом "Использование ферромагнитного нанопорошка Fe3O4 для ликвидации разливов нефти".

Ребята работали над своими проектами больше года. Настя увидела в новостях случай с замерзшими на трассе людьми и озаботилась тем, чтобы предотвратить такие случаи и спасти жизни людей. Она придумала устройство, которое при добавлении воды отдает тепло и им можно согреть руки. воду зимой может заменить растопленный снег. устройство недорогое, из реагентов включает алюминий, соль, медный купорос и опилки.

Артем придумал порошок, который как магнит притягивает нефть, разлитую на поверхности воды. Изготовление порошка недорогое и его применение более эффективное, чем современные методы устранения подобных разливов. Работой Артема заинтересовались руководители одной из нефтегазовых компаний, они даже вручили мальчику визитку и пригласили поучаствовать в конкурсе грантов, что поможет впоследствии внедрить в производство его идею.