Тюменцам предлагают познавательно провести длинные выходные

Учреждения культуры Тюменской области подготовили насыщенную программу на длинные февральские выходные. С 23 по 26 февраля во всех уголках региона пройдут библиотечные встречи, экскурсии, концерт и другие занимательные мероприятия.

Так, например, на этих выходных музейный комплекс им. И. Я. Словцова приглашает тюменцев и гостей города на экскурсии "Тюмень тыловая" на двухэтажном автобусе. Экскурсия расскажет о трудовом подвиге тюменцев в годы ВОВ. Экскурсии состоятся 23, 24, 25, 26 февраля 2017 года. Обязательно предварительное бронирование по телефону: 8 (3452) 45-35-90.

23 февраля в 12.00 тюменские автоинспекторы и силовики на ледовой трассе озера Алебашевское проведут трековые гонки на служебных автомобилях. В гонке примут участие 15 команд подразделений полиции, Росгвардии и МЧС Тюменской области. Будут организованы фотозона и фудкорт, катание на мотособаках.

В Тобольске 23 февраля в 13.00 в ДК "Синтез тоболяки смогут посмотреть концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В 14.00 концерт начнется в ДК "Водник", в 15.00 - в ДК "Речник".

В Нижней Тавде 23 февраля в 12.30 в районе "восьмерки" (второй километр автодороги "Нижняя Тавда – Новотроицкое") начнутся гуляния "Проводы зимы". Защитники Отечества проявят себя в соревнованиях снегоходов "Снежная восьмерка".

Будут работать интерактивные площадки с народными забавами, пройдут конкурсы "Царь горы" и "Всем блинам блин!". До места проведения гуляний и обратно будет организован подвоз.

В Юргинском районе 23 февраля в Юргинской сельской библиотеке отметят праздник с конкурсно-игровой программой "Урок военной подготовки". В Детской библиотеке состоится беседа "Хочу быть защитником как папа, как дед, как старший брат", которая призвана не только рассказать о мужчинах, как о воинах, но и об их роли в мирной жизни.

Самых юных "виновников праздника" приглашают на интеллектуальные игры Лесновская сельская библиотека "Смелый боец везде молодец" и Володинская сельская библиотека "Бравы ребятушки".

В Исетском районе 23 февраля в 15.00 здесь пройдет шоу-конкурс "Супер-папа", а 24 февраля в 14.00 дом культуры приглашает жителей Исетска на семейный праздник "Веселится детвора".