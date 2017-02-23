Тюменские власти мотивируют предприятия рублем на создание рабочих мест

Более 300 договоров на создание рабочих мест для отдельных категорий граждан заключено с работодателями Тюменской области при поддержке регионального правительства в 2016 году, сообщили в пресс-службе губернатора.

В рамках дополнительных мероприятий по трудоустройству центры занятости помогают найти работу инвалидам, родителям детей-инвалидов, многодетным родителям, а также отбывшим наказание в виде лишения свободы гражданам.

Работодатели, участвующие в этом процессе, могут рассчитывать на возмещение затрат на оплату труда (с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), на приобретение оборудования для оснащения их рабочего места, а также возмещение затрат на компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении и выплаты за наставничество.

На организованные в ходе мероприятий рабочие места в прошлом году трудоустроено 911 граждан с инвалидностью, 85 многодетных родителей, 10 родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 68 граждан, освободившихся из УИН. Рабочие места преимущественно создавали организации малого и среднего бизнеса по таким профессиям, как подсобный рабочий, сторож-(вахтер), социальный работник и т.д. В 2017 году эта работа продолжается.