Молодежная администрация Тюмени заработает в обновленном составе

Обновленный состав молодежной администрации Тюмени был объявлен 20 февраля. В начале марта состоится первая образовательная встреча ребят, на которой они обсудят план работы и узнают об основных механизмах деятельности городской администрации.

Как пишет газета "KП-Тюмeнь", направления работы молодежной администрации включают образование, молодежную политику, культуру, дорожную инфраструктуру и транспорт и друге. В этом году к списку добавится еще и предпринимательство.

Отметим, что проект реализуется в Тюмени с 2015 года, курирует его Центр внешкольной работы "Дзержинец". Программа направлена на подготовку молодых управленческих кадров для муниципальных структур, а также активных молодых людей, реализующих социально значимые проекты.