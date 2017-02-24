Врачи-токсикологи напоминают тюменцам о негативном влиянии спиртного

Тюменские врачи-токсикологи в преддверии праздников напоминают об опасности злоупотребления спиртными напитками, которое может привести к алкогольному отравлению.

Как рассказала главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области, заведующая токсикологическим отделением ОКБ №1 Ирина Чайковская, количество алкогольных отравлений в последние годы заметно выросло. Иногда виной тому качество алкогольной продукции, но чаще всего возникает передозировка этиловым спиртом. Другими словами, дело в количестве выпитого алкоголя.

"Этиловый спирт сам по себе не ядовит, 20 мл не причинит человеку вреда. Но во время праздничных застолий не все готовы ограничиться таким количеством", - отметила эксперт.

Врач-токсиколог утверждает, главное средство в профилактике алкогольных отравлений – это полный отказ от напитков "с градусом". Если застолье не представляется без спиртного, то надо свести к минимуму вред от его употребления: пить много воды, не принимать алкоголь натощак, не смешивать разные алкогольные напитки, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".