Тюменские студенты инициировали установку памятнику герою-земляку

Студентка Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса Ольга Федоровская разработала проект "Даманский в наших сердцах". Она представит его в рамках регионального этапа Всероссийского "Арт-Профи Форума".

На Дальнем Востоке есть мемориальный обелиск, установленный в честь пограничников, погибших на острове Даманский. В их числе – трое выпускников тюменского колледжа Анатолий Яковлев, Александр Шестаков, Юрий Ахметшин. Студенты образовательного учреждения решили, что и в Тюмени должно быть место, где можно почтить память земляков, рассказать подрастающему поколению о подвигах пограничников, стоявших на защите самой восточной границы страны. Поэтому на территории Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса открыт памятник пограничникам советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский и озере Жаланашколь.

Кроме того, в музейном комплексе колледжа создана комната "Форпост пограничников России", памятное место, которое рассказывает о событиях "расстрелянного острова 1969 года", пишет "Мeгатюмень".