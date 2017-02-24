Художники создали раскраску о Тюменской области

ИА "Тюменская линия"

Завершается работа над созданием раскраски "Путешествие по Тюменской области", которая содержит изображения достопримечательностей юга региона и северных округов. Издание уже напечатали в количестве 20 тысяч экземпляров.

Раскраска представляет собой познавательный краеведческий материал, изображенный в игровой форме. Всего – 26 листов под цветной обложкой. Над изданием работали профессиональные художники Марина Лебедева из Тюмени и Людмила Кузнецова из Санкт-Петербурга. Они постарались оригинально преподнести особенности районов Тюменской области, а также уникальность ХМАО-Югры и ЯНАО.

Раскраску "Путешествие по Тюменской области" представил еще прошлым летом Фонд общественной дипломатии "Диалог". Как отмечают авторы проекта, уже в ноябре был готов полностью выверенный макет, дополненный текстом, а в декабре издание вышло в тираж. Сейчас в департаменте образования и науки Тюменской области решают, как найти применение уникальному пособию, пишет "Вcлух.ру".