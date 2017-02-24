В Викуловском районе растет количество многодетных семей

В Викуловском районе в 2016 году 43 семьи стали многодетными, у них родился третий малыш. В 19 семьях родился четвертый ребенок, а в девяти семьях – пятый.

Как сообщила руководитель районного отдела органов ЗАГС Светлана Плюхина, Всего в прошлом году на свет появились 183 младенца, из них 96 девочек и 87 мальчиков. Самыми распространенными именами стали Матвей, Владислав, Артем, Кирилл, среди женских имен наибольшей популярностью пользовались Анна, София, Вероника и Виктория. Первого ребенка 2017 года назвали Юлией, пишет ИА "Тюменская линия".